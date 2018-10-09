Federasyondan yapılan açıklamaya göre başkan Aydın, Azerbaycan Milli Takımı ile İstanbul'da ikili kamp gerçekleştiren kadın milli güreşçilerle bir araya geldi.

Ziyarette teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi alan Aydın, milli güreşçilerle sohbet etti. Aydın, kadın güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyı Dünya Şampiyonası'nda tekrarlamalarını istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGF Başkanı Aydın, başarılarının her yıl artığına dikkati çekerek, "Avrupa Şampiyonası'nda hem kazanılan madalyalar hem de takım olarak ilk üçe girip kupa almak müthiş bir başarıydı. Hep söylerim, başarılı olmak zordur. Ancak başarıyı sürdürmek daha da zordur. Ben bu teknik kadroya ve sporcularımıza güveniyorum. İnşallah, başarılarımız Macaristan'da da sürecek ve takım olarak kürsüye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, "Avrupa ve dünya şampiyonaları tabii ki önemli ama asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. En büyük istediğim, bu takımdan olimpiyat şampiyonu çıkması." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNİK DİREKTÖR KAHRAMAN: "HEDEFİMİZ KUPA ALMAK"

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise çalışmaların iyi gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Takım olarak iyi durumdayız. Federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi de tüm ekibi mutlu etti. Bizlere her türlü çalışma imkanını sunan başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası bizlerde. Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda tüm takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi takım halinde kupa almak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Dünya Güreş Şampiyonası 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.