Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Kadın Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

    Türkiye Güreş Federasyonu () Başkanı , 'na hazırlanan Kadın Güreş 'nın kampını ziyaret etti.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre başkan Aydın, Azerbaycan ile 'da ikili kamp gerçekleştiren kadın milli güreşçilerle bir araya geldi.

    Ziyarette teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi alan Aydın, milli güreşçilerle sohbet etti. Aydın, kadın güreşçilerden 'nda elde ettikleri başarıyı 'nda tekrarlamalarını istedi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkanı Aydın, başarılarının her yıl artığına dikkati çekerek, "Avrupa Şampiyonası'nda hem kazanılan madalyalar hem de takım olarak ilk üçe girip kupa almak müthiş bir başarıydı. Hep söylerim, başarılı olmak zordur. Ancak başarıyı sürdürmek daha da zordur. Ben bu teknik kadroya ve sporcularımıza güveniyorum. İnşallah, başarılarımız 'da da sürecek ve takım olarak kürsüye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

    Aydın, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, "Avrupa ve dünya şampiyonaları tabii ki önemli ama asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. En büyük istediğim, bu takımdan olimpiyat şampiyonu çıkması." değerlendirmesinde bulundu.

    TEKNİK DİREKTÖR KAHRAMAN: "HEDEFİMİZ KUPA ALMAK"
    Kadın Güreş Milli Takımı Efrahim Kahraman ise çalışmaların iyi gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Artık Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Takım olarak iyi durumdayız. Federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi de tüm ekibi mutlu etti. Bizlere her türlü çalışma imkanını sunan başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası bizlerde. Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda tüm takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi takım halinde kupa almak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

    20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

    1. 9.10.2018 14:16
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