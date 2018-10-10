Yunus emreli sporcu dünya beşincisi oldu
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yunus emreli sporcu dünya beşincisi oldu

    Yunus emreli sporcu dünya beşincisi oldu

    Yunu semre Belediyespor sporcusu Bayır, ’nin ev sahipliğini yaptığı, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda beşinci oldu.

    'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Gençlik ve , Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi.

    sporcusu Bayır, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı şampiyonada 90 kg büyük erkeklerde dünya sıralamasında beşinci oldu. Ahmet Doğan Bayır, bu derece ile 2019 yılında Amerika'nın şehrindeki yapılacak Olimpiyat Oyunları Plaj Güreşi Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyon sporcu, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar'ı ziyaret etti. Şişmanlar, genç sporcuyu kutlayarak, yakaladığı başarının devamını diledi.

    1. 10.10.2018 14:50
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