Yunus emreli sporcu dünya beşincisi oldu
Yunu semre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda beşinci oldu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi.
Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, 18 ülkeden 250 sporcunun katıldığı şampiyonada 90 kg büyük erkeklerde dünya sıralamasında beşinci oldu. Ahmet Doğan Bayır, bu derece ile 2019 yılında Amerika'nın San Diego şehrindeki yapılacak Olimpiyat Oyunları Plaj Güreşi Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyon sporcu, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar'ı ziyaret etti. Şişmanlar, genç sporcuyu kutlayarak, yakaladığı başarının devamını diledi.
- 10.10.2018 14:50
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"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Yunus emreli sporcu dünya beşincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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