Belçika'da şike depremi! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da şike depremi!

    Belçika'da şike depremi!

    'da sabah saatlerinde şike operasyonu yapıldı! Ülkenin büyük kulüplerinden 'ün teknik direktörü , hakemler ve Bart Vertengen sorguya alınırken menajer başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtildi

    futbolu, sabah saatlerinde polisin birçok farklı noktada yaptığı "şike soruşturması" baskınları ile sarsıldı.

    Belçika'nın dev kulüplerinden 'ün teknik direktörü ile birlikte, hakemler ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.

    200 MENAJER İŞİN İÇİNDE

    Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinde 200'den fazla menajerin isminin geçtiği ve Belçika'da 44 evin arandığı, yurt dışında ise 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

    ANDERLECHT'İN ESKİ YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

    'te 2003 ile 2018 yılları arasında görev yapan eski idari menajer Herman Van Holsbeeck, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı.

    BAŞKAN HABERLERİ DOĞRULADI

    Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, yapılan operasyonu doğrularken, "Club Brugge her türlü iş birliğini yapmaya hazır ve saklayacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

    Anderlecht, Lokeren, Kortrijk ve Gent kulüplerinin de operasyon kapsamında aranan kulüplerden olduğu ve 10 kulübün ofisinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

    Şike soruşturması ile birlikte vergi kaçakçılığı ve para aklama konusunda da ayrı bir dava olduğu, bu konuda da incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

    1. 10.10.2018 14:17
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