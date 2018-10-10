Mahalleler Arası Futsal Turnuvası
“Mahalleler Arası Futsal Turnuvası” kura çekilişinde Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ‘Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı’ dolayısıyla kutlayıp destek mesajı verdi
Muratpaşa Mahalle muhtarları, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği "Mahalleler Arası Futsal Turnuvası" kura çekilişinde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı 'Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı' dolayısıyla kutlayıp destek mesajı verdi.
Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Mahalleler Arası Futsal Turnuvası" kura çekimi belediyede gerçekleştirildi. Muhtarlar ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı kura çekiminde Muratpaşa'nın 14 mahallesinden mahalle sakinleri, esnaf ya da mahallede bulunan kurum kuruluş çalışanlarından oluşturulan takımlar kendi arasında eşleşti.
Kura çekiminde aralarında Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın da bulunduğu muhtarlar, 15 Ekim Pazartesi partisinin il başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yapacağını açıklayan Başkan Uysal'ı kutladı. Dernek Başkanı Akcan, kendisini desteklediklerini de sözlerine ekledi.
Muratpaşa Belediyesi'nin 'Mahalleler Arası Futsal Turnuvası' 75'inci Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Turnuvanın başlama vuruşu 15 Ekim Pazartesi saat 19.00'da yapılacak. Turnuva 6 Kasım'da oynanacak final maçıyla sona erecek.
- 10.10.2018 14:05
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"Başarı, zirvede olmaktır"
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HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
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