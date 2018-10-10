Muratpaşa Mahalle muhtarları, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği "Mahalleler Arası Futsal Turnuvası" kura çekilişinde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı 'Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı' dolayısıyla kutlayıp destek mesajı verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Mahalleler Arası Futsal Turnuvası" kura çekimi belediyede gerçekleştirildi. Muhtarlar ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı kura çekiminde Muratpaşa'nın 14 mahallesinden mahalle sakinleri, esnaf ya da mahallede bulunan kurum kuruluş çalışanlarından oluşturulan takımlar kendi arasında eşleşti.

Kura çekiminde aralarında Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan'ın da bulunduğu muhtarlar, 15 Ekim Pazartesi partisinin il başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatını yapacağını açıklayan Başkan Uysal'ı kutladı. Dernek Başkanı Akcan, kendisini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Mahalleler Arası Futsal Turnuvası' 75'inci Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Turnuvanın başlama vuruşu 15 Ekim Pazartesi saat 19.00'da yapılacak. Turnuva 6 Kasım'da oynanacak final maçıyla sona erecek.