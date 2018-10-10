Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 14:45:38
Güncelleme: 14:45:44
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Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
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Hürriyet'in haberine göre; Kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı.
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Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
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Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.
Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
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Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı.
Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
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HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ
Berkay yaptığı açıklamada "Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var " dedi.
Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
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ARDA TURAN BANA ASILDIĞI İÇİN KAVGA ÇIKTI
Habertürk'e konuşan Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, ""Arda Turan bana asıldığı için kavga çıktı. Kavgadan sonra Berkay'ın burnu kırıldı, ameliyata girecek." dedi. İşte Özlem Ada Şahin'in açıklamaları: