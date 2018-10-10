Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Berkay yaptığı açıklamada "Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var " dedi.