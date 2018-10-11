Sporcular anneleri ile idman yaptı
Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.
Tekvando Takımı son antrenmanını anneleriyle birlikte yaptı.Altınova Belediyesi Tekvandocular hız kesmeden antrenmanlara devam ediyor
100 yakın öğrencisi, uzman antrenörler tarafından eğitiliyor. Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan son antrenmana anneleriyle birlikte çıkan öğrenciler, keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. Tekvando takımının önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Kulüp yönetimimizden, hocamıza, velilerimizden sporcularımıza kadar çok iyi bir ortak yakaladık.
Tekvandoda ciddi potansiyelimiz var. Sporcularımız önemli başarılara imza atıyor. Hocalarımızı, velilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.
- 11.10.2018 12:42
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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