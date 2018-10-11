Sporcular anneleri ile idman yaptı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Sporcular anneleri ile idman yaptı

    Sporcular anneleri ile idman yaptı

    Altınova Belediyespor antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

    son antrenmanını anneleriyle birlikte yaptı.Altınova Belediyesi Tekvandocular hız kesmeden antrenmanlara devam ediyor

    100 yakın öğrencisi, uzman antrenörler tarafından eğitiliyor. Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan son antrenmana anneleriyle birlikte çıkan öğrenciler, keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. Tekvando takımının önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Kulüp yönetimimizden, hocamıza, velilerimizden kadar çok iyi bir ortak yakaladık.

    Tekvandoda ciddi potansiyelimiz var. Sporcularımız önemli başarılara imza atıyor. Hocalarımızı, velilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.

    1. 11.10.2018 12:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sporcular anneleri ile idman yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN