Grekoromen güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 20-28 Ekim'de Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 20-28 Ekim'de Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Milli güreşçiler, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora yönetiminde antrenmanlar yapıyor.
Bora, hazırlık çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlık kampının sonuncusunu Bolu'da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Nasip olursa bu ayın 20'sinde Dünya Şampiyonası başlıyor. Önce serbest, sonra bayanlar ve 25 ile 28 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek olan bizim yarışmamız olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah istediklerimizi elde etmek için Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.
Antrenmanlarda form tutmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bora, yoğun temponun hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.
Sporculara daha sonra dinlenmeye yönelik program uygulanacağını belirten Bora, müsabakaların başlama tarihine kadar çok daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.
Salih Bora, Dünya Güreş Şampiyonası'na tam takım halinde katılacaklarını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na gidecek olan güreşçiler elimizdeki en iyi güreşçilerdir. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 12.10.2018 12:16
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Grekoromen güreşçiler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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