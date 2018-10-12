Salih Bora : " Dünya Şampiyonası 'na gidecek olan güreşçiler elimizdeki en iyi güreşçilerdir. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz"

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 20-28 Ekim'de Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Milli güreşçiler, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora yönetiminde antrenmanlar yapıyor.

Bora, hazırlık çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde hazırlık kampının sonuncusunu Bolu'da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Nasip olursa bu ayın 20'sinde Dünya Şampiyonası başlıyor. Önce serbest, sonra bayanlar ve 25 ile 28 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek olan bizim yarışmamız olacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah istediklerimizi elde etmek için Dünya Şampiyonası'na gideceğiz." diye konuştu.

Antrenmanlarda form tutmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bora, yoğun temponun hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Sporculara daha sonra dinlenmeye yönelik program uygulanacağını belirten Bora, müsabakaların başlama tarihine kadar çok daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Salih Bora, Dünya Güreş Şampiyonası'na tam takım halinde katılacaklarını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na gidecek olan güreşçiler elimizdeki en iyi güreşçilerdir. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.