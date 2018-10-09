Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı! - Galeri - Fotomaç
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Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı!
Konyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk, tartışmalı maça dair açıklamalarda bulundu.
9 Ekim 2018 Salı, 10:52:21
Güncelleme: 10:57:55
Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı!
Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk, maça ve tartışmalı pozisyonlara dair açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı!
Ümit Öztürk'ün Beyaz TV mikrofonlarına yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı!
"PEPE BANA TEŞEKKÜR ETTİ"
"Pepe, futbol kariyerinde en üst düzeyde oynamış oyuncu. Maçın ardından soyunma odasına gelip bana teşekkür etti. Gökhan Gönül çok yardımcı oldu Allah razı olsun. "
Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı!
"Benim için üst düzey maç oldu. Böyle futbol güzel olunca benim gibi her hakem zevk alır. Biraz sertlik oldu 12 sarı ve 1 kırmızı kart çıkardım."
Ümit Öztürk Beşiktaş maçını anlattı!
"VIDA'NIN ISRARLARI OLDU"
"Domagoj Vida'nın penaltı pozisyonunda itirazları oldu. 'Bariz gol şansı yok' falan gibi. O anki oyuncu psikolojisinden olabilir. "