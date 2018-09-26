Kadın güreşçiler, son kampını Edirne'de yapacak
Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi son etap kamp çalışmasını Edirne'de gerçekleştirecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın güreşçiler, teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde 2 Ekim'de Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa girecek.
Kadın Güreş Milli Takımı'nın son hazırlık kampı 20 Ekim'de sona erecek. Kampa dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar'ın da yer aldığı 21 sporcu davet edildi.
Dünya Güreş Şampiyonası, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. Kadın güreş müsabakaları ise 22 Ekim'de başlayacak.
- 26.9.2018 11:10
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Kadın güreşçiler, son kampını Edirne'de yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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