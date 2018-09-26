Kadın güreşçiler, son kampını Edirne'de yapacak
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Kadın güreşçiler, son kampını 'de yapacak

    Kadın güreşçiler, son kampını Edirne'de yapacak

    , Dünya Şampiyonası öncesi son etap kamp çalışmasını 'de gerçekleştirecek.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın güreşçiler, teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde 2 Ekim'de 'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa girecek.

    'nın son hazırlık kampı 20 Ekim'de sona erecek. Kampa dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar'ın da yer aldığı 21 sporcu davet edildi.

    Dünya Güreş Şampiyonası, 20-28 Ekim tarihlerinde 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. Kadın güreş müsabakaları ise 22 Ekim'de başlayacak.

    1. 26.9.2018 11:10
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