Martin Skrtelden kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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Martin Skrtel'den kötü haber!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel'den kötü haber geldi.
26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:34:20
Güncelleme: 10:34:46
Martin Skrtel'den kötü haber!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel'in pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerini alması da zor görünüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Martin Skrtel'den kötü haber!
Fenerbahçe savunmasının en önemli ismi olan Slovak stoperin tesislerdeki tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor.
Martin Skrtel'den kötü haber!
Ağrıları tam olarak geçmeyen Skrtel'in 7 Ekim'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de oynanacak zorlu maça kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor. (Milliyet)
Martin Skrtel'den kötü haber!