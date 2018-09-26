Martin Skrtelden kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Martin Skrtel'den kötü haber!

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel'den kötü haber geldi.
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:34:20 Güncelleme: 10:34:46
    Martin Skrtel'den kötü haber!
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    Martin Skrtelden kötü haber!

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sağ üst adalesindeki sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Martin Skrtel'in pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanında takımdaki yerini alması da zor görünüyor.

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    Martin Skrtel'den kötü haber!
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    Martin Skrtelden kötü haber!

    Fenerbahçe savunmasının en önemli ismi olan Slovak stoperin tesislerdeki tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Martin Skrtel'den kötü haber!
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    Martin Skrtelden kötü haber!

    Ağrıları tam olarak geçmeyen Skrtel'in 7 Ekim'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de oynanacak zorlu maça kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor. (Milliyet)

    Martin Skrtel'den kötü haber!
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    Martin Skrtelden kötü haber!
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