Başkan Çelik Dünya Şampiyonu Kerem’i ağırladı
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Başkan Çelik Kerem’i ağırladı

    Başkan Çelik Dünya Şampiyonu Kerem’i ağırladı

    Başkanı Ömer , geçtiğimiz hafta Slovakya’da yapılan 60 kiloda olan Manisalı sporcu ’ı makamında ağırladı.



    Başkanı Ömer , , olan Manisalı güreşçi ve babası Kazım Kamal'ı makamında misafir etti. Kerem'in elde ettiği başarı nedeniyle tüm 'nin büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Başkan Çelik, "Geçtiğimiz hafta Slovakya'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan Kerem Kamal kardeşimizi kutluyorum. gururu olan kardeşimiz uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Kerem kardeşimizi, onu destekleyen ailesini ve yetişmesinde katkısı olan tüm hocalarını kutluyorum. Yolu ve bahtı her zaman açık olsun. Rakiplerini yendikten sonra Türk Bayrağını sırtına alarak salonda tur atması bizi izlerken son derece mutlu ediyor, gururlanıyoruz. Rabbim Kerem kardeşimizin başarılarını daim etsin" dedi.


    "Hedefim "
    En büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu ifade eden Dünya Şampiyonu Kerem Kamal ise, "İki yıl üst üste Dünya Şampiyonu olmam, hem kendi adıma, hem Ülkemiz hem de Manisamız adına çok gurur verici. Rabbimin izni ile daha çok çalışarak daha nice şampiyonlukları Manisamıza ve ülkemize kazandıracağım. Bu çalışma temposu ile devam ederek nasip olursa hedefim olan 2020 olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

    1. 26.9.2018 15:03
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