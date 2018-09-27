Milli güreşçi gözünü Romanya'da şampiyonluğa dikti
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    gözünü 'da şampiyonluğa dikti

    Milli güreşçi gözünü Romanya'da şampiyonluğa dikti

    : " Hedefim asla ikincilik ya da üçüncülük değil, şampiyon olup döneceğim inşallah"

    'nın Goiania kentinde düzenlenen 'nda grekoromen stilde 130 kiloda altın madalya kazanan , 'da kasım ayında yapılacak Altı 'nda da şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

    ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Osman Yıldırım, öğrenim gördüğü 'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe 'daki babası sayesinde 2 kardeşiyle başladığını belirtti.

    İlk başarısını Gençler Türkiye Şampiyonası'nda finale çıkarak elde ettiğini anlatan Osman, "Burada Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Gençler Dünya Şampiyonası'na katıldım ve üçüncülük elde ettim. 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli yarışmalarda madalyalar aldım. 2017 yılında Avrupa şampiyonu oldum. 2018'de Avrupa ikincisi oldum ve son olarak Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda Karabük Üniversitesi adına şampiyon oldum." diye konuştu.

    - "Finalde 3-1'lik skorla rahat yendim"

    Brezilya'daki organizasyonda iyi rakiplere karşı mücadele ettiğini vurgulayan Osman, şöyle devam etti:

    "Daha önce beni Avrupa Şampiyonası'nda yenen Rus rakibim de vardı. Yendiğim, yenildiğim sporcular vardı. Finale kadar 4 müsabaka yaptım ve başarıyla finale kadar geldim. Finalde daha önce yenildiğim Rus rakibimle karşılaştık. Finalde 3-1'lik skorla rahat yendim."

    Kasım ayında Romanya'da yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacaklarını aktaran Osman Yıldırım, "Şampiyonaya hazırlanıyorum. Bu şampiyonada hedefim asla ikincilik ya da üçüncülük değil, şampiyon olup döneceğim inşallah." ifadelerini kullandı.

    1. 27.9.2018 13:49
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