Brezilya'nın Goiania kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda altın madalya kazanan Osman Yıldırım, Romanya'da kasım ayında yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda da şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Osman Yıldırım, öğrenim gördüğü Karabük Üniversitesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe Konya'daki babası sayesinde 2 kardeşiyle başladığını belirtti.

İlk başarısını Gençler Türkiye Şampiyonası'nda finale çıkarak elde ettiğini anlatan Osman, "Burada Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Gençler Dünya Şampiyonası'na katıldım ve üçüncülük elde ettim. 2015 ve 2016 yıllarında çeşitli yarışmalarda madalyalar aldım. 2017 yılında Avrupa şampiyonu oldum. 2018'de Avrupa ikincisi oldum ve son olarak Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda Karabük Üniversitesi adına şampiyon oldum." diye konuştu.

- "Finalde 3-1'lik skorla rahat yendim"

Brezilya'daki organizasyonda iyi rakiplere karşı mücadele ettiğini vurgulayan Osman, şöyle devam etti:

"Daha önce beni Avrupa Şampiyonası'nda yenen Rus rakibim de vardı. Yendiğim, yenildiğim sporcular vardı. Finale kadar 4 müsabaka yaptım ve başarıyla finale kadar geldim. Finalde daha önce yenildiğim Rus rakibimle karşılaştık. Finalde 3-1'lik skorla rahat yendim."

Kasım ayında Romanya'da yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacaklarını aktaran Osman Yıldırım, "Şampiyonaya hazırlanıyorum. Bu şampiyonada hedefim asla ikincilik ya da üçüncülük değil, şampiyon olup döneceğim inşallah." ifadelerini kullandı.