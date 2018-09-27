Galatasarayy Teknik Direktörü Fatih Terim EURO 2024'ün evsahibinin açıklanmasına saatler kala sosyal medya hesabı üzerinden destek çıktı.

Tecrübeli teknik adam, "Futbol tarihine millet olarak adımızı bir kez daha yazdıracağımız bir ev sahipliği için hazırız. Sadece istediğimiz için değil, hak edip, ihtiyacımız olduğu için de bekliyoruz. Haydi Türkiye" paylaşımı yaptı.



