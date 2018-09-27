Fatih Terim: Haydi Türkiye – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : Haydi Türkiye

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: Haydi Türkiye

    Galatasarayy Teknik Direktörü EURO 2024'ün evsahibinin açıklanmasına saatler kala sosyal medya hesabı üzerinden destek çıktı.

    Tecrübeli teknik adam, " tarihine millet olarak adımızı bir kez daha yazdıracağımız bir ev sahipliği için hazırız. Sadece istediğimiz için değil, hak edip, ihtiyacımız olduğu için de bekliyoruz. Haydi Türkiye" paylaşımı yaptı.

    1. 27.9.2018 13:25
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