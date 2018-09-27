Fatih Terim: Haydi Türkiye
Galatasarayy Teknik Direktörü Fatih Terim EURO 2024'ün evsahibinin açıklanmasına saatler kala sosyal medya hesabı üzerinden destek çıktı.
Tecrübeli teknik adam, "Futbol tarihine millet olarak adımızı bir kez daha yazdıracağımız bir ev sahipliği için hazırız. Sadece istediğimiz için değil, hak edip, ihtiyacımız olduğu için de bekliyoruz. Haydi Türkiye" paylaşımı yaptı.
- 27.9.2018 13:25
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 4
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Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
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