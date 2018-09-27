Fatih Terim Galatasaray ile ligde 3. kez "dalya" diyecek
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ile ligde 3. kez "dalya" diyecek

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ile ligde 3. kez "dalya" diyecek

    Teknik Direktörü , Spor Toto 'in 7. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak.

    'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996'da geçti.

    Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı 'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan , sarı-kırmızılı ekibin başında 299 maçında görev yaptı.

    yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

    Terim'in takımları gol sıkıntısı yaşamıyor
    Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray, maçlarında golcü bir kimlik ortaya koydu.

    Süper Lig'de Terim yönetiminde 299 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 645 gol attı. Galatasaray, söz konusu maçlarda kalesinde 276 gole ise engel olamadı.

    Fatih Terim'in öğrencileri, lig maçlarında 2,16 gol ortalaması tutturdu.

    Maç başına 2,18 puan topladı
    Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,18 puan ortalamasıyla mücadele etti.

    Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 299 karşılaşmada toplamda 653 puan aldı.

    Terim'in Galatasaray ile lig karnesi
    Fatih Terim'in sezonlara göre Galatasaray'ın başında çıktığı lig maçları ve sarı-kırmızılı takımın performansı şöyle:

    Sezon 0 G B M A Y P
    1996-1997 34 25 7 2 90 30 82
    1997-1998 34 23 6 5 86 43 75
    1998-1999 34 23 9 2 85 30 78
    1999-2000 34 24 7 3 77 23 79
    2002-2003 34 24 5 5 61 27 77
    2003-2004 26 11 8 7 40 34 41
    2011-2012 40 25 11 4 78 30 86
    2012-2013 34 21 8 5 66 35 71
    2013-2014 5 2 3 0 7 3 9
    2017-2018 18 14 1 3 41 12 43
    2018-2019 6 4 0 2 14 9 12
    Toplam 299 196 65 38 645 276 653

    Not: 2011-2012 sezonunda düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

    17 kupa sevinci
    Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı.

    Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 , 2 , 2 TFF ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

    Üst üste en çok şampiyon olan teknik adam
    Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

    Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

    Şampiyonluk sayısında rakipsiz
    Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam olarak bir rekor daha kırdı.

    Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

    1. 27.9.2018 11:59
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