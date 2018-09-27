10 maddede Galatasaray neden deplasmanda kazanamıyor?
GALATASARAY NEDEN DIŞARIDA KAZANAMIYOR?
- Muslera böyle hatalı golleri yerse...
- Aslantepe'de uçup giden Mariano, dış saha maçlarında ortalıkta görünmezse...
- Stoperler bu kadar uyumsuz oynarsa...
- Sinan kendine verilen şansı ısrarla geri çevirmeye devam ederse...
- Fernando eski çizgisinden uzakta kalırsa...
- Eren Derdiyok, kenarlardan top almakta zorlanırsa...
- Rodrigues başkasının atacağı penaltıya el koyarsa...
- Donk gibi mücadeleden yılmayan bir oyuncu takımda olmazsa...
- Aslantepe'de hız rekoru kıran takım, dış sahalarda bu kadar yavaş oynarsa...
- Aslantepe ruhu, İstanbul'dan dışarı çıkınca kaybolursa...
Elbette deplasmanda maç kazanamazsın.
FUTBOLDA ÇOK ŞEY DEĞİŞİYOR
Fatih Terim, farklı Akhisar yenilgisinin ardından bahane aramadan takımı adına çok sağlam bir özeleştiri yaptı.
Göztepe'nin hocası Bayram Bektaş, deplasmanda Trabzonspor'u yenmelerine rağmen "İlk yarıda attığımız gollerin arkasına sığındık, ikinci yarıdaki futbol bize hiç yakışmadı" dedi.
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, göreve geldiği günden beri popülizm yapmak yerine, futbolun gerçeklerini konuşuyor.
Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, maç sonu, bütün tahriklere rağmen mantığın ve futbolun gerçeklerinin dışına çıkmadı.
Önceki yılları düşünüyorum, hocalar kaybettikleri maçlardan sonra hakeme, rakibe verip veriştirir, kendilerini temize çıkartmaya çalışırlardı. Şimdi kazanan bile, buna rağmen kendini eleştirebiliyor. Ayrıntı gibi gelebilir ama futbolda çok şey değişiyor. İyi anlamda çok şey değişiyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke yarın belli oluyor. UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin İsviçre'nin Nyon kentinde yapacakları tercih, yarın dünya kamuoyuna açıklanacak. UEFA'nın seçimi yapacak 20 kişilik yönetim kurulu üyelerinin vicdanına, mantığına sesleniyoruz. Tarafsız kalın, işi müslüman/hristiyan ayırımına taşımayın, Avrupalı siyasilerin Türkiye'ye bakış açısına katılmayın. Siyaseti futbolun içine sokmayın.