10 maddede Galatasaray neden deplasmanda kazanamıyor?

Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, maç sonu, bütün tahriklere rağmen mantığın ve futbolun gerçeklerinin dışına çıkmadı.

Önceki yılları düşünüyorum, hocalar kaybettikleri maçlardan sonra hakeme, rakibe verip veriştirir, kendilerini temize çıkartmaya çalışırlardı. Şimdi kazanan bile, buna rağmen kendini eleştirebiliyor. Ayrıntı gibi gelebilir ama futbolda çok şey değişiyor. İyi anlamda çok şey değişiyor.