Galatasaray, BB Erzurumspor maçı için kampa girdi – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    , Erzurumspor maçı için kampa girdi

    Galatasaray, BB Erzurumspor maçı için kampa girdi

    , 'in 7'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlilik çalışması ile başladı. Sonrasında gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde kordinasyon sürat çalışması üzerinde durdu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
    , tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

    Sarı-kırmızılı ekip bu çalışmanın ardından yarın akşam saat 20.00'de Stadı'nda oynanacak Erzurumspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

    1. 27.9.2018 19:39
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