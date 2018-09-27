Galatasaray, BB Erzurumspor maçı için kampa girdi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlilik çalışması ile başladı. Sonrasında gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde kordinasyon sürat çalışması üzerinde durdu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip bu çalışmanın ardından yarın akşam saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak BB Erzurumspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 27.9.2018 19:39
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Mete Kalkavan'a küfür davasında Caner Erkin hakim karşısına çıktı
Toplam 2
Yorum
bjk advers Bu Caneri FB de iken hakemlerden neden kimse mahkemeye vermedi acaba ! Beşiktaş'ın ayrıcalığı nedir ki Beşiktaşa gelince mahkemeye veriliyor
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Caner’le özel görüşme
Toplam 3
Yorum
bjk advers DİYORSUN ! Peki EMİN MİSİN ?
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Caner’le özel görüşme
Toplam 3
Yorum
bjk advers Şenol GÜNEŞin Beşiktaştaki 4. sezonu yani 4 yıl daha yaşlandı ve Şenol Hoca yaşlandıkça daha korkak futbol oynatmaya başladı FARKINDAMISINIZ
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