Dünya Şampiyonu güreşçiye Bakan’dan ziyaret
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    güreşçiye Bakan’dan ziyaret

    Dünya Şampiyonu güreşçiye Bakan’dan ziyaret

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Şampiyonu olan Pendik Güreş İhtisas Kulübü sporcusu ’ı ’da ziyaret ederek kutladı. , şampiyon sporcuya ödülünü de Belediye Başkanı Dr. adına takdim etti.

    'da yetişen ve bir yıl önce Pendik Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olan , Slovakya'da düzenlenen Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tüm 'yi sevince boğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu; beraberinde Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Pendik Güreş İhtisas Kulübü Başkanı İrfan Mert ve kalabalık bir heyetle şampiyon sporcuyu Manisa'da ziyaret etti.



    Bakan Kasapoğlu'ndan Pendik Belediyesine teşekkür
    olan güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik eden Bakan , ödülünü de Belediye Başkanı Dr. adına sporcuya takdim etti. Pendik'i yakından takip ettiğini ve spora verilen desteğin dikkat çekici olduğunu belirten , Pendik Belediyesine teşekkür etti.

    1. 27.9.2018 15:14
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