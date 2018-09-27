Manisa'da yetişen ve bir yıl önce Pendik Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olan Kerem Kamal, Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu; beraberinde Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Pendik Güreş İhtisas Kulübü Başkanı İrfan Mert ve kalabalık bir heyetle şampiyon sporcuyu Manisa'da ziyaret etti.





Bakan Kasapoğlu'ndan Pendik Belediyesine teşekkür

Dünya Şampiyonu olan güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesinin ödülünü de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin adına sporcuya takdim etti. Pendik'i yakından takip ettiğini ve spora verilen desteğin dikkat çekici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesine teşekkür etti.