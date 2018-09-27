Dünya Şampiyonu güreşçiye Bakan’dan ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonu olan Pendik Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Kerem Kamal’ı Manisa’da ziyaret ederek kutladı. Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesinin şampiyon sporcuya ödülünü de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin adına takdim etti.
Manisa'da yetişen ve bir yıl önce Pendik Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olan Kerem Kamal, Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu; beraberinde Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Pendik Güreş İhtisas Kulübü Başkanı İrfan Mert ve kalabalık bir heyetle şampiyon sporcuyu Manisa'da ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Pendik Belediyesine teşekkür
Dünya Şampiyonu olan güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesinin ödülünü de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin adına sporcuya takdim etti. Pendik'i yakından takip ettiğini ve spora verilen desteğin dikkat çekici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesine teşekkür etti.
- 27.9.2018 15:14
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Dünya Şampiyonu güreşçiye Bakan’dan ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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