Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!

    Dünyaca ünlü teknik adamların, ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı eski mesleklerini sizin için derledik.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 14:28:57 Güncelleme: 14:52:04
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
    • 1
    • 14
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!

    BILL STRUTH | Glasgow Rangers'ın efsane teknik direktörü Bill Struth, futbola adım atmadan önce taş ustası olarak çalışıyordu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
    • 2
    • 14
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!

    CARLOS ALBERTO PERREIRA | Carlos Alberto Perreira, Fenerbahçe'yi de çalıştırdığı teknik direktörlük kariyerinden önce amatör olarak fitness antrenörlüğü yapmaktaydı.

    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
    • 3
    • 14
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!

    ANTE CACIC | Ante Cacic, Hırvatistan Milli Takımı'nın başında Türkiye ile oynadığı maçlara uzanan antrenörlük kariyerinden önce televizyon tamircisiydi.

    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
    • 4
    • 14
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!

    ARRIGO SACCHI | Efsane İtalyan teknik adam Arrigo Sacchi, amatör takımları çalıştırırken babasının atölyesinde ayakkabı tamirciliği yapıyordu.

    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
    • 5
    • 14
    Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!

    BELA GUTTMANN | Benfica tarihinin belki de en başarılı teknik direktörü Bela Guttmann, ABD'de alkol yasağının olduğu yıllarda gizlice alkol satışı yapıyordu.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN