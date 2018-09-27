Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri! - Galeri - Fotomaç
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Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
Dünyaca ünlü teknik adamların, ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı eski mesleklerini sizin için derledik.
27 Eylül 2018 Perşembe, 14:28:57
Güncelleme: 14:52:04
Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
BILL STRUTH | Glasgow Rangers'ın efsane teknik direktörü Bill Struth, futbola adım atmadan önce taş ustası olarak çalışıyordu.
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Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
CARLOS ALBERTO PERREIRA | Carlos Alberto Perreira, Fenerbahçe'yi de çalıştırdığı teknik direktörlük kariyerinden önce amatör olarak fitness antrenörlüğü yapmaktaydı.
Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
ANTE CACIC | Ante Cacic, Hırvatistan Milli Takımı'nın başında Türkiye ile oynadığı maçlara uzanan antrenörlük kariyerinden önce televizyon tamircisiydi.
Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
ARRIGO SACCHI | Efsane İtalyan teknik adam Arrigo Sacchi, amatör takımları çalıştırırken babasının atölyesinde ayakkabı tamirciliği yapıyordu.
Teknik direktörlerin ilginç eski meslekleri!
BELA GUTTMANN | Benfica tarihinin belki de en başarılı teknik direktörü Bela Guttmann, ABD'de alkol yasağının olduğu yıllarda gizlice alkol satışı yapıyordu.