Saint-Etienne soyunma odasında futbolculardan çılgın sevinç
Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne deplasmanda Toulouse'yi 3-2 mağlup etti. Yeşil beyazlı ekipte futbolcular soyunma odasında galibiyeti böyle kutladı.
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