Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    , kazandı

    Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı

    'na bağlı 'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 'nda grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden , 'u 12-4 yenerek kazandı.

    'na bağlı 'nde düzenlenen 'nda grekoromen stil 55 kiloda yarışan milli güreşçi , bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Aliyev Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada başarılı sporcu, üçüncülük maçında ile karşılaştı. 4-0 geriye düşmesine rağmen 2 dakika dolmadan rakibini 12-4 teknik üstünlükle yenen Ekrem, elde etti.

    1. 1.5.2018 20:48
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