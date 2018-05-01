Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk, Bulgar Nedyalko Petrov'u 12-4 yenerek bronz madalya kazandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda yarışan milli güreşçi Ekrem Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Aliyev Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada başarılı sporcu, üçüncülük maçında Bulgar Nedyalko Petrov ile karşılaştı. 4-0 geriye düşmesine rağmen 2 dakika dolmadan rakibini 12-4 teknik üstünlükle yenen Ekrem, bronz madalya elde etti.
- 1.5.2018 20:48
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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