İki yarı final – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    İki yarı final

    İki yarı final

    ’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen ’nda grekoromen stilde 130 kiloda ve 55 kiloda yarı finale yükseldiler

    'nda grekoromen stilde ve , yarı finale yükseldi. Rusya Federasyonu'na bağlı 'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen organizasyonda Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza, ilk maçında Macar Balint Lam ile karşılaştı. Rıza, Macar rakibini 2 dakikada 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.

    ÖZTÜRK SAYI TUŞU YAPTI
    Olimpiyat ikincisi Rıza, çeyrek finalde de Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 55 kiloda katılımın az olmasından dolayı şampiyonaya maçından başlayan Ekrem Öztürk, Hırvat Sandro Frankol'u 9-0 sayı tuşuyla yenip yarı finale çıktı. Ekrem, yarı finalde Estonyalı Helary Maegisalu ile eşleşti.

    1. 1.5.2018
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