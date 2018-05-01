İki yarı final
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 55 kiloda Ekrem Öztürk yarı finale yükseldiler
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp ve Ekrem Öztürk, yarı finale yükseldi. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen organizasyonda Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza, ilk maçında Macar Balint Lam ile karşılaştı. Rıza, Macar rakibini 2 dakikada 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.
ÖZTÜRK SAYI TUŞU YAPTI
Olimpiyat ikincisi Rıza, çeyrek finalde de Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 55 kiloda katılımın az olmasından dolayı şampiyonaya çeyrek final maçından başlayan Ekrem Öztürk, Hırvat Sandro Frankol'u 9-0 sayı tuşuyla yenip yarı finale çıktı. Ekrem, yarı finalde Estonyalı Helary Maegisalu ile eşleşti.
- 1.5.2018
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Yorum
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Yorum
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