Avrupa aşkına

Süper Lig'de Başakşehir'le 5. basamak için çekişen Göztepe, Avrupa kupaları hayalinin peşinde. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göz-Göz, Süper Lig'in son haftasında deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları hedefinin ilk aşamasını tamamlamak istiyor.

TRABZON'A DUACI

56 yıl sonra Avrupa kupalarının eşiğine gelen sarı-kırmızılıların, 5. bitirmesi yetmiyor. İzmir ekibi, Türkiye Kupası'nda bugün başkentteki yarı finalde Gençlerbirliği'yle karşılaşacak Trabzonspor, kupayı kazanırsa 5. sıradan Konferans Ligi'ne adını yazdıracak. Aksi bir sonuçta ise Avrupa hayali yeni sezona kalacak.