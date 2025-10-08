CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe kendini aştı

Göztepe kendini aştı

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alan Göztepe, milli araya 16 puanla namağlup 3. basamakta girdi. Bu sezon da hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonunun ilk 8 mücadelesinde ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 12 puan elde etmiş ve 7. sırada yer almıştı. Geçen sezonun ilk 8 maçında rakip ağları 14 kez havalandıran İzmir ekibi, bu sezon ise 11 golde kaldı. 2024-2025 döneminde daha skorer bir kimliğe sahip olan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu sezon ise savunma performanslarıyla dikkati çekti. Göz-Göz, geçtiğimiz sezon söz konusu süreçte kalesinde 10 gol görürken, 2025-2026 sezonunda ise bu sayı sadece 2'de kaldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe kendini aştı
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alan Göztepe, milli araya 16 puanla namağlup 3. basamakta girdi. Bu sezon da hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonunun ilk 8 mücadelesinde ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 12 puan elde etmiş ve 7. sırada yer almıştı. Geçen sezonun ilk 8 maçında rakip ağları 14 kez havalandıran İzmir ekibi, bu sezon ise 11 golde kaldı. 2024-2025 döneminde daha skorer bir kimliğe sahip olan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu sezon ise savunma performanslarıyla dikkati çekti. Göz-Göz, geçtiğimiz sezon söz konusu süreçte kalesinde 10 gol görürken, 2025-2026 sezonunda ise bu sayı sadece 2'de kaldı.
Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!
F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
DİĞER
İşte Kariyeri boyunca tek bir takımda oynayan futbolcular! Milli yıldızlar listeye damga vurdu...
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiyi gasbettiler!
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18
Sergen Yalçın'dan o isme destek! Sergen Yalçın'dan o isme destek! 00:18
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 00:18
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 00:18