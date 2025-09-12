Üç imza yolda

Göztepe, transferin son gününde 3 takviye için girişimlerini sürdürüyor. Öncelikle forvet ve kaleci bölgelerine takviye yapmak için girişimlerde bulunan İzmir ekibi, 3 oyuncunun transferinde sona geldi. Kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım'ın kulübü Fransız ekibi Rennes ile 5 milyon Euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılılar, iki oyuncu ile de görüşmelerini sürdürüyor.

SINCLAIR, GENÇ KONTENJANINA GELİYOR

Bir diğer takviye olarak da İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong için girişimlerde bulunan Göz-Göz, bu transferde de büyük bir aşama kaydetti ve yaklaşık 1 milyon Euro'luk bonservisle bu transferin de imza aşamasında olduğu bildirildi. Göztepe'nin kısa bir süre içerisinde pürüzleri giderip resmi adımları atacağı öğrenildi.