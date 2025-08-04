Romulo’ya tarihi imza

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Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo için Sport Republic yönetimi, en ciddi teklifi veren Bundesliga'dan Leipzig'le imza aşamasında. Newcastle'ın Leipzig'in golcüsü Sesko için 75+5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirilirken, Alman ekibi transferin gerçekleşmesiyle Romulo'ya imza attırmak istiyor. Göz-Göz, Romulo'dan 20 milyon Euro üzerinde, kulüp tarihinin rekor bonservis bedelini almaya hazırlanıyor.