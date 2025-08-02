8. sambacı Ruan

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Slovenya kampında sağ bek Ogün Bayrak'ın sakatlanması üzerine bu bölgeye Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un istekleri doğrultusunda bir hamle daha gerçekleştirdi. Göztepe, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile 1+1 yıllık imza attı. Atletico Goianiense formasıyla 2024- 25 sezonunda 16 maça çıkan Ruan, 887 dakika süre aldı.

ABD'de de Orlando, Montreal, DC United, Dallas'ta da oynayan Ruan Teixeira, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da görev alabiliyor

EFKAN'LA DA İMZA AN MESELESİ

Göztepe, son olarak 2. Lig'e düşen Ankaragücü forması giyen ve takımdan ayrılan 29 yaşındaki 10 numara Efkan Bekiroğlu'yla da anlaştı. Gençlerbirliği'nin aşama kaydettiği transferde Göztepe de devreye girdi. Efkan'ın tercihi Göztepe oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Süper Lig'de Sivasspor'da ter döken tecrübeli 10 numara, 15 maçta görev aldı ve bu süreçte 2 gol, 3 asistlik katkı sağlamasına rağmen takımının Trendyol 1. Lig'e düşmesine engel olamadı. Süper Lig kariyerinde 123 maça çıkan Bekiroğlu, 20 gol ve 14 asist yaptı.