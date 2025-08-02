CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe 8. sambacı Ruan

8. sambacı Ruan

Göz-Göz, Brezilya Serie B’de A.Goianiense’den 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile 1+1 yıllık imza attı. Tecrübeli savunmacı, 8. Sambacı oldu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
8. sambacı Ruan

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Slovenya kampında sağ bek Ogün Bayrak'ın sakatlanması üzerine bu bölgeye Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un istekleri doğrultusunda bir hamle daha gerçekleştirdi. Göztepe, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile 1+1 yıllık imza attı. Atletico Goianiense formasıyla 2024- 25 sezonunda 16 maça çıkan Ruan, 887 dakika süre aldı.

ABD'de de Orlando, Montreal, DC United, Dallas'ta da oynayan Ruan Teixeira, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da görev alabiliyor

EFKAN'LA DA İMZA AN MESELESİ

Göztepe, son olarak 2. Lig'e düşen Ankaragücü forması giyen ve takımdan ayrılan 29 yaşındaki 10 numara Efkan Bekiroğlu'yla da anlaştı. Gençlerbirliği'nin aşama kaydettiği transferde Göztepe de devreye girdi. Efkan'ın tercihi Göztepe oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Süper Lig'de Sivasspor'da ter döken tecrübeli 10 numara, 15 maçta görev aldı ve bu süreçte 2 gol, 3 asistlik katkı sağlamasına rağmen takımının Trendyol 1. Lig'e düşmesine engel olamadı. Süper Lig kariyerinde 123 maça çıkan Bekiroğlu, 20 gol ve 14 asist yaptı.

O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
Galatasaray'da 7 imza birden!
DİĞER
Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
F.Bahçe'ye Kerem'den üzen haber!
Beşiktaş'tan Semih açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39
Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? 13:33
F.Bahçe Beko'da Khem için flaş karar! F.Bahçe Beko'da Khem için flaş karar! 13:22
F.Bahçe'ye Kerem'den üzen haber! F.Bahçe'ye Kerem'den üzen haber! 12:30
Daha Eski
Beşiktaş'tan Solskjaer ve Nuri Şahin açıklaması! Beşiktaş'tan Solskjaer ve Nuri Şahin açıklaması! 12:09
Yıldız isim transfer teklifini reddetti! Yıldız isim transfer teklifini reddetti! 11:24
G.Saray'da o isme teklif! G.Saray'da o isme teklif! 11:23
Tottenham-Newcastle United maçı detayları! Tottenham-Newcastle United maçı detayları! 10:06
G.Saray'da Osimhen önlemi! Sözleşmesi... G.Saray'da Osimhen önlemi! Sözleşmesi... 09:46
G.Saray'da Ederson çılgınlığı! Osimhen'den sonra... G.Saray'da Ederson çılgınlığı! Osimhen'den sonra... 09:33