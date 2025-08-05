Gözde Janderson

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Göztepe'de Janderson sevinci yaşanıyor... Kısa süre önce kadroya katılan Brezilyalı golcü, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. Manisa FK ve Antalyaspor'la oynanan iki hazırlık maçında 3 gol atan sambacı, performansıyla teknik heyetten ve taraftarlardan tam not aldı.

Brezilyalı oyuncu, performansıyla Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da güvenini kazandı. Romulo'nun ayrılık ihtimali teknik heyeti tedirgin etse de Janderson'un ortaya koyduğu oyun Bulgar çalıştırıcıyı sıkıntılardan kurtardı. Romulo giderse Göztepe'nin forvet ikilisi Juan ve Janderson olacak.