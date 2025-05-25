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Haberler Göztepe Göztepe Romulo için Anderlecht ile masada

Göztepe Romulo için Anderlecht ile masada

Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de yıldız golcü Romulo'ya bir talip daha çıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 15:45
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Göztepe Romulo için Anderlecht ile masada

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Belçika temsilcisi Anderlecht de devreye girdi. Anderlecht yönetiminin Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile resmen temaslara başladığı bildirildi. Belçika kulübünün Göztepe'ye 12 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında yer aldı. Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Monaco, sarı-kırmızılılarla görüşmelere devam ederken, şu ana kadar en ciddi teklifi Anderlecht'in yaptığı da belirtildi.

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