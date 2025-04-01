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Haberler Göztepe Göztepe'nin özlemi

Göztepe'nin özlemi

Süper Lig’deki galibiyet hasreti 8 haftaya çıkan sarı-kırmızılılar bu süreçteki 4 maçta öne geçerken avantajını koruyamadı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 06:50
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Göztepe'nin özlemi

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Göztepe, bu periyotta öne geçtiği karşılaşmaları kazanamadı. Göztepe 4 müsabakada öne geçmesine karşın avantajını koruyamadı. F.Bahçe'nin rakibi olan Göztepe, 25'te Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın 3-2 kaybetti. Göztepe evinde 2-2 berabere kaldığı Samsunspor maçında da 2-0'lık avantajını koruyamadı. İzmir ekibi, Sivasspor deplasmanında da aynı kaderi yaşadı. Maçın 33'üncü dakikasında 1-0'ı bulan Göztepe ilk yarıyı önde bitirmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Son Trabzon deplasmanında Romulo ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 1 puana razı oldu.

ROMULO DEVAM EDiYOR

Takımının oynadığı son 9 maçın üçünü sakatlığı, birini de cezası nedeniyle kaçıran Romulo, iki maçı da tamamlayamadı. Bu süreçte Göztepe büyük yara alırken, başarılı futbolcu 90 dakika oynadığı son 2 maçta da gol attı.

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