55 yıllık kupa hasreti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, güçlü rakibini mağlup ederek 49 yıl sonra yarı final oynamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezona B Grubu'nda başlayan sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yaparak grubunu 2. olarak tamamlamayı başardı. Beşiktaş da İzmir ekibi gibi yenilgisiz bir şekilde grubunu birinci sırada bitirdi. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede karşılaşmayı kazanan ekip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdıracak.

SÜPER LİG'DE DOLMABAHÇE'DE 4-2 KAZANDI

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıllık yarı final hasretini sonlandırmak için Beşiktaş deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan İzmir ekibi, kupada en son 1975-76'da yarı final oynamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri yarı final yüzü göremedi. Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde TÜPRAŞ Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.