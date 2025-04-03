  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe 55 yıllık kupa hasreti

55 yıllık kupa hasreti

Süper Lig’de Avrupa hedefinden uzaklaşan Göz- Göz, Türkiye Kupası’na sarıldı. Hedef; bugün Beşiktaş’la başlayacak tarihi yürüyüşte en son 1970’te kazandığı dev kupayı tekrar müzeye götürmek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
55 yıllık kupa hasreti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, güçlü rakibini mağlup ederek 49 yıl sonra yarı final oynamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezona B Grubu'nda başlayan sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yaparak grubunu 2. olarak tamamlamayı başardı. Beşiktaş da İzmir ekibi gibi yenilgisiz bir şekilde grubunu birinci sırada bitirdi. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede karşılaşmayı kazanan ekip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdıracak.

SÜPER LİG'DE DOLMABAHÇE'DE 4-2 KAZANDI

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıllık yarı final hasretini sonlandırmak için Beşiktaş deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan İzmir ekibi, kupada en son 1975-76'da yarı final oynamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri yarı final yüzü göremedi. Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde TÜPRAŞ Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

Reklam
Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında!
DİĞER
Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...
İBB'deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu: Murat Ongun kendi şirketine ihale veriyordu
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması!
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho kaç maç ceza alacak? Mourinho kaç maç ceza alacak? 02:16
Mourinho kaç maç ceza alacak? Mourinho kaç maç ceza alacak? 02:14
Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! 01:40
Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! 01:19
G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! 01:13
G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! 01:13
Daha Eski
Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında! Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında! 01:00
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması! Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması! 00:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Hazmedeceksiniz G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Hazmedeceksiniz 00:58
Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale 00:58
İşte Cimbom'un derbi golleri İşte Cimbom'un derbi golleri 00:58
Icardi'den Okan Buruk paylaşımı! Icardi'den Okan Buruk paylaşımı! 00:58