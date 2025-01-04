Galatasaray maçının ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: İkinci yarı biz daha iyiydik

Göztepe FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Maçtan 2-1 mağlup ayrılan İzmir ekibinde Teknik Direktör Stanimir Stoilov çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARI BİZ DAHA İYİYDİK"

Çok sert bir maç geçti. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı ise biz daha iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Göztepe burada kazanmak için oynadı. Biz genç bir takımız ve çalışmaya devam etmeliyiz. Sistem, taktik ve öz güveni geliştirmek için çalışmalıyız. Sonuç dışında bizim adımıza kötü bir maç değildi.

"HAKEMLER KENDİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDA"

Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Futbolun içindeki herkes hocalar, başkanlar, kulüpler hakemlerle ilgili çok konuşmamalı. Hakemlerin kendilerini geliştirmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı. Hakemler de her zaman kendilerini geliştirmeliler, bu da bir zorunluluk. Bu konularda yorum yapmak benim işim değil. TFF'de bunla ilgili yeterince insan var. Türk futbolunda herkes hakemden çok sahaya odaklanmalı. Hakemler de aynı şekilde kendini geliştirmek zorunda.