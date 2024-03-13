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Ofansif stoper Altıkardeş

Göztepe'nin sezon başında Trabzon'dan kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş, performanı ile beğeni topluyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Ofansif stoper Altıkardeş

Göztepe'nin sezon başında Trabzon'dan kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş, performanı ile beğeni topluyor. Bu sezon ligde 23 maça çıkan ve bin 991 dakika süre alan 2003 doğumlu stoper, Erzurumspor FK (2 gol), Altay (1 gol) ve Şanlıurfaspor (1 asist) maçlarında 3 gol, 1 asist kaydederek 4 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

HEM SAVUNMA HEM HÜCUM

Erzurumspor FK maçında bulduğu gollerle profesyonel futbol kariyerindeki ilk gollerini atan Taha Altıkardeş, savuma yönünün dışında ofansif yönünü de ön plana çıkarmış oldu. Söz konusu süreçte 3 gol kaydeden 20 yaşındaki oyuncu, takımının en fazla gol atan oyuncularından bir tanesi konumunda bulunuyor.

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