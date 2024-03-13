Göztepe geliyor

1. Lig'de bitime 8 hafta kala en yakın rakibi Kocaelispor'a 10 puanlık fark atarak Süper Lig'e koşan ikinci sıradaki Göztepe işini bu kez Play-Off'a bırakmayacak. Daha önce 2003'te düştüğü Süper Lig'e 2017'de 14 yıl sonra yükselen Göztepe, Play-Off oynayarak mutlu sona ulaştı. Ligden 5 senelik mücadelenin ardından düştükten sonra geçen sezon da Play-Off oynayan Göztepe, çeyrek finalde Bodrumspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sezon teknik direktör Stoilov takımı devraldıktan sonra müthiş bir çıkışa imza atarak son 14 maçın 11'ini kazanan İzmir ekibi rakipleriyle farkı her geçen hafta açarak 2 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yaklaştı. Ligde lider Eyüpspor'la arasındaki farkı 6'ya indi.