Göztepe’de şölen vakti

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı müthiş havayla adım adım Süper Lig'e ilerleyen Göztepe, bugün oynanacak Keçiörengücü maçı için yeni bir şova hazırlanıyor. Bu sezon ligde fırtınalar estiren Göz-Göz, başkent ekibi karşısında yine agresif ve ofansif bir oyun ile sahada olmayı planlıyor. Taraftarının desteğini de arkasına alarak hanesine 3 puan yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, çıkışını hatasız bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle taraftarı önünde oldukça etkili bir futbol oynayan İzmir temsilcisi, evindeki son 7 maçını kaybetmedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesiyle evinde yenilgiyi unutan İzmir ekibi, 7 haftada 19 puanı hanesine yazdırarak müthiş bir avantaj elde etti.

EVİNDE RESMEN DUVAR ÖRÜYOR

1. Lig'de 55 puanla 2. sırada konumlanan Göztepe, en yakın rakibi Kocaelispor'a 10 puanlık bir fark attı. Bu performansını sürdürmek isteyen ve başkent temsilcisini yenerek rakipleriyle puan farkını iyice açmayı hedefleyen Göz-Göz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Evinde mağlubiyet yüzü görmediği bu 7 haftada kalesinde sadece 2 gol gören Göztepe, rakiplerine savunmada adeta duvar örmeyi başardı. Rakip fileleri 7 maçlık süreçte 20 kez havalandıran İzmir ekibi, son 7 haftaya bakıldığında 1. Lig'in en çok puan toplayan takımı oldu. Rakiplerine ezici bir üstünlük kuran sarı- kırmızılılar, performansıyla adeta gövde gösterisi yaptı.

RAKİP KEÇİÖREN

1. Lig'de son olarak Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip en yakın rakibi Kocaelispor'un 10 puan önünde Süper Lig yolunda 2. sıradaki yerini koruyan Göztepe bugün 27'nci hafta müsabakasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan ile Ahmed Ildız bugün Keçiörengücü maçında yok. Maçın bilet fiyatları mobil uygulaması kullanan taraftarlar için 610, 520, 315, 235, 80 ve 53 TL.