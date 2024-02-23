Göztepe iddialı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig ışığını yakan Göztepe, ikinci devre yakaladığı hava ile 1. Lig'in en başarılı 3 ekibi arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek Boluspor ve Erzurumspor ile yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Bu süreçte hanesine 14 puan yazdıran Göz-Göz, yarın konuk olacağı Adanaspor karşısında da serisini sürdürmek istiyor. 46 puanla 2. sıraya yerleşen İzmir ekibi, gösterdiği performans ile oldukça başarılı bir grafik yakaladı.

SON MAĞLUBİYET 2013'TE

Göztepe, rakibi karşısında son 5 karşılaşmada iyi sonuçlara imza attı. Adanaspor'la oynadığı son 5 müsabakanın 3'ünü kazanan sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte Akdeniz temsilcisini 2 kez evinde, 1 kez de deplasmanda yenmeyi başaran Göztepe, turuncubeyazlılara en son 2013 yılında mağlup oldu. Yarın sahaya yine mutlak galibiyet için çıkacak olan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Adana ekibiyle oynanan son 2 karşılaşmayı 1-0 ve 3-0'lık skorlarla galip tamamlamayı başardı.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Göztepe'de sakatlığı bulunan orta saha Doğan Erdoğan dışında eksik yok. Kart cezası sona eren stoper Taha Altıkardeş ile sakatlığını atlatan İsveçli orta saha Lundqvist görev verilirse maçta forma giyecek.

GÖZTEPE KALESİ!

Göztepe, ligin en az gol yiyen iki takımından biri olmayı başardı. Bodrum FK ile kalesinde 15 gol gören sarıkırmızılılar rakiplerine kolay geçit vermedi. Göz-Göz, 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe, 1. Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle en iyi dış saha performansı sergileyen ekip oldu.