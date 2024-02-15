Haberler TFF 1.Lig Göztepe coştu!

Göztepe coştu!

Trendyol 1. Lig’de 2. sıradaki İzmir ekibi, deplasmanda topladığı 23 puanla ligin bu alanda en iyisi konumunda. Sarı-kırmızılılar, son olarak Bandırma’dan 2-0’lık zaferle döndü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe coştu!

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Göztepe, bu sezon dış sahada sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. 22 hafta itibarıyla evinden uzakta 11 maça çıkan sarı- kırmızılılar, bu süreçte Altay, Manisa FK, Boluspor, Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarında 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ve Çorum FK ile de berabere kaldı. Süper Lig'i hedefleyen İzmir ekibi, sadece Erzurumspor ile Bodrumspor'a kaybetti. 23 puan toplayan Göztepe, bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Öte yandan Göz-Göz'de aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 36 yaşındaki Senegalli golcü Diouf, yabancı sayısının 9'da kalması nedeniyle listeden çıkarıldı. Göztepe formasını 13 maçta sırtına geçiren tecrübeli santrfor, sadece 2 gol atıp ardından sakatlandı. Ara transfer döneminde Heliton, Ramulo ve Lundqvist gibi yabancı futbolcuları renklerine bağlayan İzmir ekibinde listede Lis, Nielssen, Dennis, Mamah ve Messaoudi de kadroda yer alıyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray için galibiyet şifresini verdi! Sparta Prag maçında Mauro Icardi detayı: “Coşkulu ama kontrollü olmalı”
Başkan Erdoğan Mısır'da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahu'ya "Refah" uyarısı
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler"
İşte Buruk'un Prag maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tek gol Eren’den
Geleceğe yönelik imza
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim Kesenin ağzı açılıyor! Oyunculara dev prim 07:48
Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" Flaş sözler! "Tahtaya ilk yazılacak isimler" 07:18
Komisyon pazartesi toplanacak Komisyon pazartesi toplanacak 01:16
Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum 01:10
Sarı Melekler set vermedi Sarı Melekler set vermedi 01:08
Fenerbahçe kupada turladı Fenerbahçe kupada turladı 01:06
Daha Eski
Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! Lazio Bayern Münih'i Immobile ile devirdi! 00:59
Potaya Kristina takviyesi Potaya Kristina takviyesi 00:59
PSG evinde avantajı kaptı! PSG evinde avantajı kaptı! 00:53
PSG evinde avantajı kaptı! PSG evinde avantajı kaptı! 00:52
TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte... TFF'den yayın ihalesi açıklaması! O tarihte... 23:35
Al Nassr Ronaldo ile avantajı kaptı! Al Nassr Ronaldo ile avantajı kaptı! 23:10