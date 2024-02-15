Göztepe coştu!

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Göztepe, bu sezon dış sahada sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. 22 hafta itibarıyla evinden uzakta 11 maça çıkan sarı- kırmızılılar, bu süreçte Altay, Manisa FK, Boluspor, Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarında 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ve Çorum FK ile de berabere kaldı. Süper Lig'i hedefleyen İzmir ekibi, sadece Erzurumspor ile Bodrumspor'a kaybetti. 23 puan toplayan Göztepe, bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Öte yandan Göz-Göz'de aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 36 yaşındaki Senegalli golcü Diouf, yabancı sayısının 9'da kalması nedeniyle listeden çıkarıldı. Göztepe formasını 13 maçta sırtına geçiren tecrübeli santrfor, sadece 2 gol atıp ardından sakatlandı. Ara transfer döneminde Heliton, Ramulo ve Lundqvist gibi yabancı futbolcuları renklerine bağlayan İzmir ekibinde listede Lis, Nielssen, Dennis, Mamah ve Messaoudi de kadroda yer alıyor.