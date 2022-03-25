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En ciddi Ankersen

Başkan Mehmet Sepil’in istifasıyla Danimarkalı iş ve spor insanı Ankersen, Göztepe’ye talip olan en ciddi aday oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
En ciddi Ankersen
Başkan Mehmet Sepil'in istifasıyla sosyal medyada birçok şirket ismi Göztepe ile anılırken, Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen'in sarı-kırmızılılarla 6 aydır resmi olarak görüştüğü öğrenildi. Ankersen, Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak adını dünyaya duyurdu. 39 yaşındaki iş insanı, İngiltere'de Brentford'u 74 yıllık tarihinde ilk kez İngiltere Premier Lig'e çıkardı. Ankersen'in, 97 yıllık İzmir temsilcisine şu ana kadar en ciddi teklifi yapan kişi olduğu bildirildi.
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