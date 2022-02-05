Göztepe hazır

Süper Lig'de yarın oynanacak İzmir derbisinde Altay'a mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe, son haftalardaki performansıyla taraftarını oldukça umutlandırdı. Ligde son 4 maçını kazanarak büyük moral depolayan Göztepe'de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına alacak olan Göz-Göz'de teknik ekip ve futbolcular galibiyet sözü verdi. Derbiyi kazanarak hem rakibine karşı makus talihini yenmek hem de alt sıralardan iyice uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda Mihojevic ve Tannane tamamen iyileşti. Orta saha Soner'in ise cezası sona erdi.

EN SON 1979'DA KAZANDI

Göztepe, ezeli rakibini son olarak 1979 senesinde yenebildi. Süper Lig baz alındığında Altay'a karşı son 8 karşılaşmasını kazanamayan El Maestro'nun öğrencileri, 9 Eylül 1979 tarihinde Atatürk Stadı'nda Altay'ı 3-1'lik skorla geçti. Ardından oynanan 8 müsabakada sarıkırmızılılar, 5 yenilgi ve 3 beraberlik elde edebildi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi de Altay galibiyetle tamamladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki İzmir derbisinde Göztepe öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Mücadele 2-1 Altay'ın lehine sonuçlandı.

5'TE 5 İÇİN 55 YILLIK HASRET

Göztepe, en son 1966-67'de Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi gerçekleştirdi. O sezonki adıyla 1. Lig'i 4. sırada tamamlayan Göztepe; Altınordu, İzmirspor, Ankara Demirspor, G.Saray ve İstanbulspor'u yenerek art arda 5 maçını kazandı.