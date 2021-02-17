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'de Karaman kadrosunu bozmayacak

'de 'i evinde 2-1 yenip karabulutları dağıtan 'de teknik direktör ideal 11'ini buldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:57
Göztepe'de Karaman kadrosunu bozmayacak

ekibine geldiği günden bu yana farklı kadrolarla sahaya çıkıp başarı elde edemeyen deneyimli teknik adamın karşısında stoperde oynattığı ve 'dan çok memnun kaldığı, 'a da bir aksilik olmadıktan sonra sürekli forma şansı vereceği bildirildi.

Yine devre arası transferlerinden golcü 'i Başakşehir maçında 11'de görevlendiren Karaman'ın Makedon oyuncuyu bundan sonraki haftalarda da ileri uçta Ndiaye ile birlikte oynatacağı öğrenildi.

Karaman, sezon başında ve devre arasında gözden çıkarılan sağ bek 'dan da faydalanmaya başladı. Son 3 maçta Senegalli oyuncuya şans veren 'ın pazar günü deplasmanda oynanacak maçında 31 yaşındaki futbolcuyu yine 11'de görevlendireceği ifade edildi.

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