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13 Haziran 2020, Cumartesi
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’de 95. yıl coşkusu

Göztepe’de 95. yıl coşkusu

Göztepeli taraftarlar, kulübün 95. kuruluş yıl dönümünü her yıl olduğu gibi erken kutlamaya başladı.

Göztepeli taraftarlar, kulübün 95. kuruluş yıl dönümünü her yıl olduğu gibi erken kutlamaya başladı. 14 Haziran 1925'te kurulan 'nin taraftarları, pandemi nedeniyle evlerinin balkonlarından yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatıp tezahüratta bulundular.
  1. 13.6.2020
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