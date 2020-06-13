Beto farkı önledi

Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, dün Trabzonspor ataklarına yine uzun süre tek başına set çekti. Portekizli file bekçisi, bordo-mavili takımın 3'ü ilk yarıda 4 önemli atağında kalesini gole kapadı. Özellikle Novak ve Ekuban'ın yüzde yüzlük pozisyonlarında müthiş kurtarışlar yapan Beto, Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün gollerine ise engel olamadı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı oldu. Dün oynanan karşılaşmayla birlikte Beto, 5 karşılaşmada tam 27 kurtarış gerçekleştirdi.



POKO: TARAFTARI ARADIK

Göztepeli Poko yenilgiyi taraftarların olmayışına bağladı. Gabonlu, "Bence burada olsalardı maçı değiştirebilirlerdi. Bizim taraftarlarımız bizim için çok değerli. Tribünleri boş görmek hiç hoş değil. Burada yapabileceğimiz hiç bir şey yok, önemli olan sağlık." dedi. Sarı-kırmızılı takımda Jerome de cezalı oldu.