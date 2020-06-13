Beto farkı önledi
Trabzon’a karşı devleşen Göztepe’nin Portekizli kalecisi yine 4 kurtarış yaptı ama bu kez mağlubiyeti önleyemedi.
Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto, dün Trabzonspor ataklarına yine uzun süre tek başına set çekti. Portekizli file bekçisi, bordo-mavili takımın 3'ü ilk yarıda 4 önemli atağında kalesini gole kapadı. Özellikle Novak ve Ekuban'ın yüzde yüzlük pozisyonlarında müthiş kurtarışlar yapan Beto, Nwakaeme, penaltıdan Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün gollerine ise engel olamadı. Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı oldu. Dün oynanan karşılaşmayla birlikte Beto, 5 karşılaşmada tam 27 kurtarış gerçekleştirdi.
POKO: TARAFTARI ARADIK
Göztepeli Poko yenilgiyi taraftarların olmayışına bağladı. Gabonlu, "Bence burada olsalardı maçı değiştirebilirlerdi. Bizim taraftarlarımız bizim için çok değerli. Tribünleri boş görmek hiç hoş değil. Burada yapabileceğimiz hiç bir şey yok, önemli olan sağlık." dedi. Sarı-kırmızılı takımda Jerome de cezalı oldu.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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