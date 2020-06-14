İspanya La Liga devi Barcelona, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Barça'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fuar Şehirleri Kupası'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!" ifadesini kullandı.
Barcelona Kulübü'nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla Göztepe'nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.
14 Haziran 1925 yılında kurulan Göztepe, bugün 95. yaşını kutluyor. İzmir'in köklü takımlarından Göztepe'nin 95. yaşı için birçok futbol kulübü sosyal medya hesaplarında kutlama paylaşımı yaptı. Aralarında Altınordu, Trabzonspor, Sakaryaspor ve Manisa Futbol Kulübü'nün yer aldığı kulüpler, sarı kırmızılı camiayı 95. yılından dolayı kutlama mesajı yayınladı.
"NİCE YAŞLARA GÖZ GÖZ GÖZTEPE!"
Kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Barcelona Futbol Kulübü'nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, Türkiye için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe'ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Fuar Şehirleri Kupası'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!"
- 14.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona'dan Göztepe'ye 95. yıl kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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