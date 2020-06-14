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14 Haziran 2020, Pazar
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'dan 'ye 95. yıl kutlaması

Barcelona'dan Göztepe'ye 95. yıl kutlaması

devi , ekiplerinden 'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Barça'nın hesabından yapılan paylaşımda, "'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!" ifadesini kullandı.

Kulübü'nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla 'nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.

14 Haziran 1925 yılında kurulan Göztepe, bugün 95. yaşını kutluyor. 'in köklü takımlarından Göztepe'nin 95. yaşı için birçok kulübü hesaplarında kutlama paylaşımı yaptı. Aralarında Altınordu, , Sakaryaspor ve Futbol Kulübü'nün yer aldığı kulüpler, sarı kırmızılı camiayı 95. yılından dolayı kutlama mesajı yayınladı.

"NİCE YAŞLARA GÖZ GÖZ GÖZTEPE!"

Kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Barcelona Futbol Kulübü'nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe'ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "'nın en başarılı ekibi Barcelona'dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!"

  1. 14.06.2020
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