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15 Haziran 2020, Pazartesi
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’dan Türkçe tebrik

Barcelona’dan Türkçe tebrik

İspanyol devi resmi sitesinden Türkçe olarak yayınladığı mesajla 'nin 95. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Türkıye'nin köklü spor kulüplerinden 'nin 95. kuruluş yıl dönümü, corona virüsü tedbirlerine uygun olarak düzenlenen sembolik törenle kutlandı. Kuruluş yılı nedeniyle 1925 meşale yakılırken, da resmi sitesinden Türkçe olarak tebrik etti.
  1. 15.6.2020
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