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16 Haziran 2020, Salı
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’de takıma uyarı

Göztepe’de takıma uyarı

, Trabzon maçındaki futbola kızdı, “Futbolda kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı çok üzer” diye futbolcularını uyardı.

Sahasında lider 'a 3-1 yenilip, oynadığı futbolla vasatı geçemeyen , cumartesi günü deplasmandaki kritik maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör oyuncularını uyardı. İsteksiz karşısında hayal kırıklığı yaşadığını oyuncularına ileten Palut'un, "Tüm takımlar pandemiden olumsuz etkilendi. Ancak bizim bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. En kısa sürede toparlanacağız. Malatya'da gerçek kimliğimizi göstermeliyiz. Futboldan kazanmak kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı üzer" dediği öğrenildi.

İKİ İSİM GÖREVE

Göztepe'de beklentileri karşılayamayan İngiliz forvet Jerome, Trabzon maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. İlhan Palut'un, maçta da etkisiz kalan Jerome'un yokluğunda Wilczek'e forma vereceği bildirildi. Genç hocanın, Trabzonspor maçında oynatmadığı kanat oyuncusu Tripic'i de Y.Malatya maçına hazırladığı kaydedildi.

  1. 16.6.2020
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