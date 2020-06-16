Göztepe’de takıma uyarı
İlhan Palut, Trabzon maçındaki futbola kızdı, “Futbolda kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı çok üzer” diye futbolcularını uyardı.
Sahasında lider Trabzonspor'a 3-1 yenilip, oynadığı futbolla vasatı geçemeyen Göztepe, cumartesi günü deplasmandaki kritik Yeni Malatyaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör İlhan Palut oyuncularını uyardı. İsteksiz futbol karşısında hayal kırıklığı yaşadığını oyuncularına ileten Palut'un, "Tüm takımlar pandemiden olumsuz etkilendi. Ancak bizim bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. En kısa sürede toparlanacağız. Malatya'da gerçek kimliğimizi göstermeliyiz. Futboldan kazanmak kaybetmek doğal ancak mücadele etmemek camiamızı üzer" dediği öğrenildi.
İKİ İSİM GÖREVE
Göztepe'de beklentileri karşılayamayan İngiliz forvet Jerome, Trabzon maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. İlhan Palut'un, maçta da etkisiz kalan Jerome'un yokluğunda Wilczek'e forma vereceği bildirildi. Genç hocanın, Trabzonspor maçında oynatmadığı kanat oyuncusu Tripic'i de Y.Malatya maçına hazırladığı kaydedildi.
- 16.6.2020
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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