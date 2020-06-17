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17 Haziran 2020, Çarşamba
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’ye jet yalanlama

Göztepe’ye jet yalanlama

Göztepeli kurmaylar, “Bizim gibi büyük camiaya teklif gelmesi normal ama şu an satış yok” dedi.

'de satış iddiaları gündeme damga vururken kulübe yakın kaynaklar haberleri yalanladı. Katarlı bir şirketin Göz-Göz'ü 150 milyon dolara satın alacağı iddialarıyla ilgili konuşan kurmaylar, "Göztepe'ye her dönem tekliflerin gelmesi çok doğal. Biz büyük bir camiayız. Ancak satıldı, satılıyor gibi haberler gerçek değil. Bize olan ilgi ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Daha önce teklifler geldi ancak şu ana kadar geri çevrildi" ifadelerini kullandı. Başkan 'in de konuyla ilgili bugün açıklama yapacağı belirtildi. Sepil, 2014 yılında 'tan devraldığı Göztepe'yi 2017'de 14 yıl sonra 'e taşımıştı.
  1. 17.6.2020
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