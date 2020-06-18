Göztepe'de ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fransız sol bek Leo Schwechlen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. İzmir temsilcisi, oyuncunun haksız fesih yaptığını ve kulübün hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında BB Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Schwechlen'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Leo Schwechlen kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.
Süreci yakından takip eden kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 12:30
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