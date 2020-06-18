Göztepe'de ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmesini feshetti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinde ayrılık! Kontratını feshetti

'de ayrılık! sözleşmesini feshetti

Göztepe'de ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmesini feshetti

ekiplerinden , Fransız sol bek 'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. temsilcisi, oyuncunun haksız fesih yaptığını ve kulübün hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

ekiplerinden , sezon başında BB Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Fransız futbolcu 'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Leo Schwechlen kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Süreci yakından takip eden kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.


  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 12:30
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