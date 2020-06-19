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19 Haziran 2020, Cuma
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’de Leo şoku!

Göztepe’de Leo şoku!

'nin 31 yaşındaki Fransız savunmacısı , salgın döneminde 3 aylık alacağının ödenmemesini gerekçe göstererek kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

'nin 31 yaşındaki Fransız savunmacısı , salgın döneminde 3 aylık alacağının ödenmemesini gerekçe göstererek kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Sarı-kırmızılılar, bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını duyurdu.
  1. 19.6.2020
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