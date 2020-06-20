Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Yeni Malatya 12 maçlık hasrete son verdi!

2-1 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

'de kümede kalma savaşı veren Türk , 28. haftada konuk ettiği ligin rahat ekibi 'yi 2-1 mağlup ederek nefes aldı. Ligde 12 maç sonra üç puanla tanışan sarı-siyahlılara zaferi getiren golleri ve Kjartansson kaydetti.

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 12 maçlık üç puan hasretine son verdi.

Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 'un 40. dakikada attığı golle önde kapatırken, Göz-Göz 76'da Alpaslan'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibinde 78'de sahne alan Kjartansson, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken, maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. 8. sıradaki ise 37 puanda kaldı.

HİKMET KARAMAN'A KIRMIZI KART!

Zaman zaman gerilimin tırmandığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.

Maç 1-0 Malatyaspor'un üstünlüğü ile devam ederken 74. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıya yoğun bir şekilde itiraz eden Hikmet Karaman, hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

Hakem Özgür Yankaya'ya bu kararının ardından da tepkisini sürdüren deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'ı yardımcıları sakinleştirdi.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 23:09
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