Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren BTC Türk Yeni Malatyaspor, 28. haftada konuk ettiği ligin rahat ekibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek nefes aldı. Ligde 12 maç sonra üç puanla tanışan sarı-siyahlılara zaferi getiren golleri Umut Bulut ve Kjartansson kaydetti.
Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 12 maçlık üç puan hasretine son verdi.
Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı Umut Bulut'un 40. dakikada attığı golle önde kapatırken, Göz-Göz 76'da Alpaslan'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Ev sahibinde 78'de sahne alan Kjartansson, takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Malatya bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken, maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. 8. sıradaki Göztepe ise 37 puanda kaldı.
HİKMET KARAMAN'A KIRMIZI KART!
Zaman zaman gerilimin tırmandığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.
Maç 1-0 Malatyaspor'un üstünlüğü ile devam ederken 74. dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıya yoğun bir şekilde itiraz eden Hikmet Karaman, hakem Özgür Yankaya tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.
Hakem Özgür Yankaya'ya bu kararının ardından da tepkisini sürdüren deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'ı yardımcıları sakinleştirdi.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 23:09
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