Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçeli 'ın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi

, karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli 'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Cezasını Trabzonspor ile oynanan kupa mücadelesinde çeken yıldız futbolcu, pazar günü maçında takımdaki yerini alabilecek.

'in 27. haftasında 'nin 'u konuk ettiği mücadelede kırmızı kart gören , tarafından 2 maç men cezası almıştı. , sarı-lacivertlilerin yaptığı itiraz sonucunda yıldız futbolcunun cezasını oybirliğiyle 1 maça indirdi. Ozan Tufan, pazar günkü maçında forma giyebilecek.

ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY'UN CEZALARI ONANDI

Tahkim Kurulu, kulüp televizyonunda yaptıkları açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezasına çarptırılan Fenerbahçe Başkanı ile Asbaşkan 'un cezalarını ise onadı.

TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

1. E.2020/123 - K.2020/ 127

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı ve idarecisi Semih Özsoy ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/797 K.2019-2020/941 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.06.2020 Cuma günü saat 18:30'da video konferans yoluyla yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. ve Av. 'in

hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/124- K.2020/128

Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/798 K.2019-2020/944 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.06.2020 Cuma günü saat 18:30'da video konferans yoluyla yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 20:27
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