Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi
TFF Tahkim Kurulu, Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Cezasını Trabzonspor ile oynanan kupa mücadelesinde çeken yıldız futbolcu, pazar günü Kasımpaşa maçında takımdaki yerini alabilecek.
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği mücadelede kırmızı kart gören Ozan Tufan, PFDK tarafından 2 maç men cezası almıştı. Tahkim Kurulu, sarı-lacivertlilerin yaptığı itiraz sonucunda yıldız futbolcunun cezasını oybirliğiyle 1 maça indirdi. Ozan Tufan, pazar günkü Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.
ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY'UN CEZALARI ONANDI
Tahkim Kurulu, kulüp televizyonunda yaptıkları açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezasına çarptırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Asbaşkan Semih Özsoy'un cezalarını ise onadı.
TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:
1. E.2020/123 - K.2020/ 127
Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Ali Yıldırım Koç ve idarecisi Semih Özsoy ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/797 K.2019-2020/941 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.06.2020 Cuma günü saat 18:30'da video konferans yoluyla yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in
hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/124- K.2020/128
Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/798 K.2019-2020/944 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.06.2020 Cuma günü saat 18:30'da video konferans yoluyla yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 20:27
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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