Ali Koç'a sert sözler! 'Tam bir fiyasko'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Ali Koç'a sert sözler! "Tam bir fiyasko''

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç göreve başladığı günden bu yana başarılı bir grafik çizemedi ve üst üste kötü sonuçlar geldi. Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, göreve seçilmesinin üstünden 2 yıl geçen Ali Koç'un tam bir fiyasko olduğunu söyledi. İşte o yazı...

19 Haziran 2020 Cuma 06:35 Güncelleme: 19.06.2020 06:35
Ali Koç'a sert sözler! Tam bir fiyasko''

Erman Toroğlu: Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan seçileli tam iki yıl oldu. Büyük ümitlerle geldi. Çok iddialı konuştu. Her şeyimiz hazır dedi. Taraftara büyük ümitler ve sözler verdi.

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Ali Koç'a sert sözler! Tam bir fiyasko''

İki yıl sonra geldiğimiz noktada Ali Koç'un ne kadar büyük bir fiyasko olduğunu gördük. Bundan sonra dikiş tutar mı bence zor. Sebeplerini aşağıda yazacağım.

Ali Koç'a sert sözler! Tam bir fiyasko''

Geldiğinden bugüne kadar teknik heyet seçiminde yaptığı işlere baktığımızda büyük bir fiyasko var. Çok kısır bir döngünün içinde debelenip duruyor. Aykut Kocaman'ı gönderiyor. Comolli'yi getiriyor. Comolli, Cocu'yu getiriyor. Dikkat edin bu Cocu-Comolli grubu hep aynı tezgahın içindeki adamlar. Bu sefer seyirci baskısını yiyor.

Ali Koç'a sert sözler! Tam bir fiyasko''

"Ersun Yanal" dediklerinde "Siz benim vizyonumu hâlâ kavrayamamışsınız" diyor. Sonra bu cümleleri yalıyor ve Ersun Yanal'ı getiriyor. Onu da gönderiyor. Yanal'ı gönderdiği tarihten bugüne kadar geçen süre 4 ay. 4 aydır Fenerbahçe'de teknik direktör yok. Tam bir komedi filmi oynanıyor. İki maçlığına Zeki Murat Göle geldikten sonra salgın patlıyor...

Ali Koç'a sert sözler! Tam bir fiyasko''

Aradan 3 ay geçiyor. Ligler başlayacak kalmış birkaç gün, bir konu mankeni getiriyorlar altyapı hocası Tahir Karapınar. Aslında bu hocanın etkinliği yok. Olayın başında Emre var. Emre'nin de ne olduğu belli değil. Teknik direktör mü, menajer mi, futbolcu mu, takım kaptanı mı, saha kenarında mı, içinde mi, atıldığında oyunun dışında mı? Emre son 2-3 yılda acaba kaç kere atıldı, kaç sarı kart gördü inanılır gibi değil.

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