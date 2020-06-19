Ali Koç'a sert sözler! "Tam bir fiyasko''

Aradan 3 ay geçiyor. Ligler başlayacak kalmış birkaç gün, bir konu mankeni getiriyorlar altyapı hocası Tahir Karapınar. Aslında bu hocanın etkinliği yok. Olayın başında Emre var. Emre'nin de ne olduğu belli değil. Teknik direktör mü, menajer mi, futbolcu mu, takım kaptanı mı, saha kenarında mı, içinde mi, atıldığında oyunun dışında mı? Emre son 2-3 yılda acaba kaç kere atıldı, kaç sarı kart gördü inanılır gibi değil.



