Ali Koç'a sert sözler! "Tam bir fiyasko''
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç göreve başladığı günden bu yana başarılı bir grafik çizemedi ve üst üste kötü sonuçlar geldi. Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, göreve seçilmesinin üstünden 2 yıl geçen Ali Koç'un tam bir fiyasko olduğunu söyledi. İşte o yazı...
Geldiğinden bugüne kadar teknik heyet seçiminde yaptığı işlere baktığımızda büyük bir fiyasko var. Çok kısır bir döngünün içinde debelenip duruyor. Aykut Kocaman'ı gönderiyor. Comolli'yi getiriyor. Comolli, Cocu'yu getiriyor. Dikkat edin bu Cocu-Comolli grubu hep aynı tezgahın içindeki adamlar. Bu sefer seyirci baskısını yiyor.
"Ersun Yanal" dediklerinde "Siz benim vizyonumu hâlâ kavrayamamışsınız" diyor. Sonra bu cümleleri yalıyor ve Ersun Yanal'ı getiriyor. Onu da gönderiyor. Yanal'ı gönderdiği tarihten bugüne kadar geçen süre 4 ay. 4 aydır Fenerbahçe'de teknik direktör yok. Tam bir komedi filmi oynanıyor. İki maçlığına Zeki Murat Göle geldikten sonra salgın patlıyor...
Aradan 3 ay geçiyor. Ligler başlayacak kalmış birkaç gün, bir konu mankeni getiriyorlar altyapı hocası Tahir Karapınar. Aslında bu hocanın etkinliği yok. Olayın başında Emre var. Emre'nin de ne olduğu belli değil. Teknik direktör mü, menajer mi, futbolcu mu, takım kaptanı mı, saha kenarında mı, içinde mi, atıldığında oyunun dışında mı? Emre son 2-3 yılda acaba kaç kere atıldı, kaç sarı kart gördü inanılır gibi değil.